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  6. 1. FC Nürnberg gibt Offensivspieler Forkel nach Erfurt ab

2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg gibt Offensivspieler Forkel nach Erfurt ab

Im Sommer 2019 wechselt Dustin Forkel als Jugendlicher nach Nürnberg und arbeitet sich später bis zu den Profis hoch. Nun endet seine Zeit im Frankenland.

2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg gibt Offensivspieler Forkel nach Erfurt ab
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Dustin Forkel konnte sich bei den Club-Profis nicht durchsetzen. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg verabschiedet Offensivspieler Dustin Forkel. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wird der 21-Jährige künftig für den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost auflaufen. Forkel war in der vergangenen Saison zunächst an den SSV Jahn Regensburg verliehen, in der Rückrunde spielte er auf Leihbasis beim FC Schweinfurt 05. Er kam bei beiden Stationen auf insgesamt 21 Drittliga-Einsätze.

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Der gebürtige Coburger war im Sommer 2019 in die Jugend der Nürnberger gewechselt. Beim Club debütierte er in der Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga.

"Dustin ist ein guter Junge, dessen Weg in der vergangenen Saison leider nicht die Entwicklung genommen hat, die wir uns alle gewünscht hätten. Wir drücken ihm die Daumen, dass er in Erfurt erfolgreich sein wird und bedanken uns ganz herzlich für seine Zeit beim FCN", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou.