2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg gibt Offensivspieler Forkel nach Erfurt ab

"Dustin ist ein guter Junge, dessen Weg in der vergangenen Saison leider nicht die Entwicklung genommen hat, die wir uns alle gewünscht hätten. Wir drücken ihm die Daumen, dass er in Erfurt erfolgreich sein wird und bedanken uns ganz herzlich für seine Zeit beim FCN", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou.