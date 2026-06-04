Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg verabschiedet Offensivspieler Dustin Forkel. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wird der 21-Jährige künftig für den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost auflaufen. Forkel war in der vergangenen Saison zunächst an den SSV Jahn Regensburg verliehen, in der Rückrunde spielte er auf Leihbasis beim FC Schweinfurt 05. Er kam bei beiden Stationen auf insgesamt 21 Drittliga-Einsätze.
2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg gibt Offensivspieler Forkel nach Erfurt ab
dpa 04.06.2026 - 12:51 Uhr