2. Fußball-Bundesliga Kloses Nürnberger behalten Ziel für sich

Vor allem Chatzialexiou hält sich öffentlich zurück. "Zur Platzierung werde ich mich nicht äußern", stellte der 50-Jährige klar. Chatzialexiou hatte vor dem Start der vergangenen Saison ausgerufen, mit dem Traditionsverein unter die Top 25 Deutschlands kommen zu wollen. Nach einem Fehlstart mit nur einem Zähler aus den ersten fünf Zweitligapartien und dem Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Viertligisten FV Illertissen ist der Nürnberger Sportvorstand vorsichtig geworden.