2. Fußball-Bundesliga Kloses Nürnberger behalten Ziel für sich

Nürnberg (dpa/lby) - Mit einem mehrfachen "Servus" begrüßte Miroslav Klose den von Fans heiß erwarteten Trainingsauftakt des 1. FC Nürnberg. Mittelfeldtaktgeber Julian Justvan betrat vor knapp 400 Zuschauern um 14.57 Uhr als erster seiner Spieler den Rasen am Valznerweiher. Klose lehnte anfangs lange zusammen mit Sportvorstand Joti Chatzialexiou an der Werbebande und beobachtete die rund 80 Minuten lange Einheit bei strahlendem Sonnenschein. "Die Lust ist sehr groß", verkündete der ehemalige Fußball-Nationalspieler mit Blick auf die neue Saison.