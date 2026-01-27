 
2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg bestätigt Verpflichtung von Nzingoula

Nürnberg leiht einen Mittelfeldspieler aus Straßburg aus. Kurios: Just in die französische Grenzstadt hatte ein anderer Leih-Spieler des «Clubs» vor wenigen Tagen zurückkehren müssen.

2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg bestätigt Verpflichtung von Nzingoula
Der 1. FC Nürnberg kämpft in der 2. Liga um höhere Tabellenregionen. (Symbolbild) Foto: Jens Niering/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat den französischen U20-Nationalspieler Rabby Nzingoula verpflichtet. Der fränkische Fußball-Zweitligist leiht den Mittelfeldakteur vorerst bis Saisonende von Racing Straßburg aus. Der "Club" sicherte sich zudem eine Kaufoption, die laut dem Sportblatt "L'Équipe", das zuerst über den Transfer berichtet hatte, vier Millionen Euro beträgt. Nzingoulas Vertrag in Straßburg läuft noch bis Sommer 2027.

Die Nürnberger hatten erst im Sommer Pape Demba Diop auch aus Straßburg ausgeliehen. Dieser aber wurde von den Franzosen in der Winterpause zurückbeordert - und dann direkt weiter nach Toulouse verliehen. Nun soll der nächste Straßburg-Leihspieler dem Team von Coach Miroslav Klose helfen, in der 2. Liga in obere Tabellenregionen vorzustoßen.