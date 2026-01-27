Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat den französischen U20-Nationalspieler Rabby Nzingoula verpflichtet. Der fränkische Fußball-Zweitligist leiht den Mittelfeldakteur vorerst bis Saisonende von Racing Straßburg aus. Der "Club" sicherte sich zudem eine Kaufoption, die laut dem Sportblatt "L'Équipe", das zuerst über den Transfer berichtet hatte, vier Millionen Euro beträgt. Nzingoulas Vertrag in Straßburg läuft noch bis Sommer 2027.
2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg bestätigt Verpflichtung von Nzingoula
dpa 27.01.2026 - 11:13 Uhr