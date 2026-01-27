2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg bestätigt Verpflichtung von Nzingoula

Die Nürnberger hatten erst im Sommer Pape Demba Diop auch aus Straßburg ausgeliehen. Dieser aber wurde von den Franzosen in der Winterpause zurückbeordert - und dann direkt weiter nach Toulouse verliehen. Nun soll der nächste Straßburg-Leihspieler dem Team von Coach Miroslav Klose helfen, in der 2. Liga in obere Tabellenregionen vorzustoßen.