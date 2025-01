Gelsenkirchen (dpa/lby) - Der defensiv anfällige 1. FC Nürnberg hat beim FC Schalke 04 einen Rückschlag erlitten. Die in der Abwehr viel zu unsichere Mannschaft von Trainer Miroslav Klose unterlag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:3 (1:3). Vor 62.278 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena erzielten Kenan Karamann (7. Minute) und Moussa Sylla (15./45.) die Tore für die Königsblauen. Stefanos Tzimas (17.) traf für die Franken.