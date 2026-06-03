2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Magdeburg verpflichtet Torben Müsel aus Essen

Müsel durchlief sämtliche Nachwuchsteams des 1. FC Kaiserslautern und feierte im September 2017 sein Zweitliga-Debüt. Nach acht weiteren Partien im Fußballunterhaus sicherte sich Borussia Mönchengladbach die Dienste des 1,85 Meter großen Offensivakteurs. Er absolvierte zwei Bundesliga-Spiele und wurde Junioren-Nationalspieler. Im Wintertransferfenster 2021/22 schloss er sich auf Leihbasis dem damaligen belgischen Erstligisten KAS Eupen an, für den er insgesamt neunmal auf dem Platz stand. Nach seiner Deutschland-Rückkehr folgte im Januar 2023 der Schritt zu Drittligist Rot-Weiss Essen, wo er in 141 Pflichtspielen 27-mal traf und zehn Assists beisteuerte.