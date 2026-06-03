 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. 1. FC Magdeburg verpflichtet Torben Müsel aus Essen

2. Fußball-Bundesliga 1. FC Magdeburg verpflichtet Torben Müsel aus Essen

Der FCM macht sich schon bereit, falls Torjäger Zukowski den Verein verlässt. In der 3. Liga ist man fündig geworden.

2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Magdeburg verpflichtet Torben Müsel aus Essen
1
Torben Müsel wechselt von Rot-Weiss Essen in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Angreifer Torben Müsel verpflichtet. Der 26-Jährige kommt von Rot-Weiss Essen ablösefrei an die Elbe, da sein Kontrakt beim Drittligisten ausgelaufen ist. Über die Länge seines neuen Vertrages machte der FCM wie immer keine Angaben.

Nach der Werbung weiterlesen

Müsel durchlief sämtliche Nachwuchsteams des 1. FC Kaiserslautern und feierte im September 2017 sein Zweitliga-Debüt. Nach acht weiteren Partien im Fußballunterhaus sicherte sich Borussia Mönchengladbach die Dienste des 1,85 Meter großen Offensivakteurs. Er absolvierte zwei Bundesliga-Spiele und wurde Junioren-Nationalspieler. Im Wintertransferfenster 2021/22 schloss er sich auf Leihbasis dem damaligen belgischen Erstligisten KAS Eupen an, für den er insgesamt neunmal auf dem Platz stand. Nach seiner Deutschland-Rückkehr folgte im Januar 2023 der Schritt zu Drittligist Rot-Weiss Essen, wo er in 141 Pflichtspielen 27-mal traf und zehn Assists beisteuerte.

"Torben Müsel hat zuletzt in der 3. Liga gezeigt, dass er ein absoluter Top-Scorer ist, der über reichlich Erfahrung und Spielverständnis verfügt. Besonders auffällig ist sein gutes Timing in der Box. Dort findet er immer wieder die richtigen Räume und Positionen", sagte FCM-Sportdirektor Peer Jaekel.