Zum Abschluss der Vorbereitung empfangen die Elbestädter dann am 26. Juli (15.30 Uhr) in der Avnet Arena den Erstligisten VfL Wolfsburg. Das erste Pflichtspiel ist dann im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. "Das ist eins der schwierigsten Lose, das wir hätten bekommen können. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Der 1. FC Saarbrücken ist ein ambitionierter Drittligist, der zuletzt erst in der Relegation unterlegen war", sagte FCM-Sportchef Otmar Schork.