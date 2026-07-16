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  4. 1. FC Magdeburg holt Düsseldorfer Routinier Iyoha

2. Fußball-Bundesliga 1. FC Magdeburg holt Düsseldorfer Routinier Iyoha

Magdeburg holt seinen mittlerweile neunten Neuzugang. Vom Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf kommt ein erfahrener Offensivspieler.

2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Magdeburg holt Düsseldorfer Routinier Iyoha
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Emmanuel Iyoha (r) wechselt von Fortuna Düsseldorf zum 1. FC Magdeburg. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa

Magdeburg - In Emmanuel Iyoha hat der 1. FC Magdeburg einen erfahrenen Offensivspieler verpflichtet. Der 28-Jährige kommt vom Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an die Elbe. "Mit ihm gewinnen wir einen Spieler für unseren Club, der bereits über viele Jahre auf hohem Niveau in der 2. Bundesliga gespielt und uns in den Spielvorbereitungen immer vor Herausforderungen gestellt hat. Er bringt ein spannendes Paket
aus Physis und Erfahrung mit und wird unserer Mannschaft mit seiner Vielseitigkeit zusätzliche Qualität verleihen", sagte Sportdirektor Peer Jaekel. 

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Der 1,93 Meter große Iyoha soll vor allem die Außenbahn beleben. Der Offensivakteur bringt Erfahrung von 203 Zweitliga-Partien mit. Iyoha ist beim FCM die bereits neunte Neuverpflichtung.