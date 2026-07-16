2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Magdeburg holt Düsseldorfer Routinier Iyoha

Magdeburg - In Emmanuel Iyoha hat der 1. FC Magdeburg einen erfahrenen Offensivspieler verpflichtet. Der 28-Jährige kommt vom Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an die Elbe. "Mit ihm gewinnen wir einen Spieler für unseren Club, der bereits über viele Jahre auf hohem Niveau in der 2. Bundesliga gespielt und uns in den Spielvorbereitungen immer vor Herausforderungen gestellt hat. Er bringt ein spannendes Paket

aus Physis und Erfahrung mit und wird unserer Mannschaft mit seiner Vielseitigkeit zusätzliche Qualität verleihen", sagte Sportdirektor Peer Jaekel.