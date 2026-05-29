2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Magdeburg holt Dortmunder Tony Reitz

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Mittelfeldspieler Tony Reitz verpflichtet. Der 21 Jahre alte Linksfuß kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund an die Elbe. "Tony Reitz verfügt über ein sehr spannendes Profil. Er ist im Mittelfeld variabel einsetzbar und gibt uns dadurch zusätzliche Optionen. Er hat einen sehr guten linken Fuß, mit dem

er nicht nur im Spielaufbau Akzente setzt, sondern auch bei Standardsituationen Gefahr ausstrahlt", sagte FCM-Sportdirektor Peer Jaekel in einer Mitteilung des Vereins.