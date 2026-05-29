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  4. 1. FC Magdeburg holt Dortmunder Tony Reitz

2. Fußball-Bundesliga 1. FC Magdeburg holt Dortmunder Tony Reitz

Magdeburg verpflichtet mit Tony Reitz einen variabel einsetzbaren Spieler. Dieser kämpft sich erst in Gladbach hoch, dann in Dortmund, wo er Kapitän war.

2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Magdeburg holt Dortmunder Tony Reitz
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Tony Reitz nimmt bei Borussia Dortmund beim Training teil. Nun wechselt er zum 1. FC Magdeburg. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Mittelfeldspieler Tony Reitz verpflichtet. Der 21 Jahre alte Linksfuß kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund an die Elbe. "Tony Reitz verfügt über ein sehr spannendes Profil. Er ist im Mittelfeld variabel einsetzbar und gibt uns dadurch zusätzliche Optionen. Er hat einen sehr guten linken Fuß, mit dem
er nicht nur im Spielaufbau Akzente setzt, sondern auch bei Standardsituationen Gefahr ausstrahlt", sagte FCM-Sportdirektor Peer Jaekel in einer Mitteilung des Vereins. 

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Der gebürtige Duisburger Reitz durchlief seine fußballerische Ausbildung beim TuS Baerl, bei Borussia Mönchengladbach, dem FC Viktoria Köln sowie der SG Unterrath, ehe er 2021 an den Niederrhein zurückkehrte. Nach zwei Jahren bei der U19 der "Fohlen" kam er in die zweite Mannschaft und entwickelte sich in der Regionalliga West zum Stammspieler. Im Februar 2025 wechselte er in die Drittliga-Mannschaft von Borussia Dortmund. Dort war der 1,89 Meter
große Reitz zuletzt Kapitän.