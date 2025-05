Magdeburger Schockstarre

Magdeburg wirkte nach dem Doppelschlag verunsichert, musste mehrfach in großer Not am eigenen Strafraum klären - und vorn verpasste Martijn Kaars (24.) eine Flanke von Alexander Nollenberger. Es war die erste Torchance des FCM. Einen Schuss von Livan Burcu aus 14 Metern (30.) parierte der Gästetorwart. Münster zog sich geschickt zurück, bot wenig Räume und Magdeburg suchte die Lücken vergeblich. Als sich der FCM gerade etwas in die Partie gearbeitet hatte, gab es nach einem Konter Elfmeter für die Gäste - Lorenz verwandelte sicher.