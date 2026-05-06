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  4. Wechsel zum nächsten Gegner? Hertha will Fürth-Kapitän

2. Bundesliga Wechsel zum nächsten Gegner? Hertha will Fürth-Kapitän

Er ist Fürths Rekordtorschütze und Kapitän. Nun steckt er mit den Franken im Abstiegskampf. Sein neues Ziel könnte ausgerechnet der nächste Gegner sein.

2. Bundesliga: Wechsel zum nächsten Gegner? Hertha will Fürth-Kapitän
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Verlässt die SpVgg Greuther Fürth nach sieben Jahren: Kapitän Branimir Hrgota. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa

Fürth (dpa/lby) - Kapitän Branimir Hrgota wird die SpVgg Greuther Fürth nach sieben Jahren verlassen. Nun deutet sich auch sein nächstes Ziel an: Der Schwede steht nach "RevierSport"-Informationen vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Pikant dabei: Der Tabellenvorletzte Fürth muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ausgerechnet bei den Berlinern antreten. Mit dem nächsten Gegner soll sich der 33-jährige Stürmer schon handelseinig sein. Mit Hertha-Trainer Stefan Leitl arbeitete er bereits erfolgreich in Fürth zusammen.

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Hrgota war "einer der prägendsten Spieler der jüngeren Vergangenheit", teilten die Fürther mit. Der Kapitän habe ein Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags nicht angenommen. Der Offensivakteur steuerte in bislang 238 Partien für das Kleeblatt-Team 69 Tore und 41 Vorlagen bei. Er ist Rekordtorschütze des Vereins sowohl in der Bundesliga als auch der 2. Liga und trägt seit 2020 die Kapitänsbinde.