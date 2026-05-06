2. Bundesliga: Wechsel zum nächsten Gegner? Hertha will Fürth-Kapitän

Fürth (dpa/lby) - Kapitän Branimir Hrgota wird die SpVgg Greuther Fürth nach sieben Jahren verlassen. Nun deutet sich auch sein nächstes Ziel an: Der Schwede steht nach "RevierSport"-Informationen vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Pikant dabei: Der Tabellenvorletzte Fürth muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ausgerechnet bei den Berlinern antreten. Mit dem nächsten Gegner soll sich der 33-jährige Stürmer schon handelseinig sein. Mit Hertha-Trainer Stefan Leitl arbeitete er bereits erfolgreich in Fürth zusammen.