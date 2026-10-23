2. Bundesliga Vogel lobt Klaus' 90-Meter-Sprint mehr als sein Tor

Fürth - Nach dem ersten Heimsieg der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga hat Trainer Heiko Vogel von den Profis der SpVgg Greuther Fürth ein Erfolgserlebnis auswärts eingefordert. "Siege tun immer gut. Ich glaube, dass das auch ein sehr wichtiges Spiel war, weil die Braunschweiger doch ein unmittelbarer Konkurrent von uns sind. Auch der erste Heimsieg, der erste Zu-Null-Sieg, das gibt natürlich Selbstbewusstsein", sagte der Coach. "Es gilt jetzt aber auch, den Blick wieder auf den Sonntag zu werfen und da müssen wir bestätigen."