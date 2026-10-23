2. Bundesliga Vogel lobt Klaus' 90-Meter-Sprint mehr als sein Tor

"Müssen höllisch aufpassen"

Am Sonntag (13.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück an. Der Aufsteiger ist in der Tabelle einen Punkt hinter den Franken platziert. Vogel warnte sein Team vor der Konterstärke. "Die schalten unglaublich gut um und das dann auch mit aller Macht und Vehemenz", sagte der Coach. Es sei trügerisch, dass man oft den Ball haben werde und das Spiel machen müsse. "Da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir dann nicht in den Konter laufen, weil das ist einfach eine Kernkompetenz von Osnabrück."