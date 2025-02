Sechs Zugänge für Greuther Fürth

Zuvor hatte schon Damian Michalski den Verein verlassen. Er wechselt zurück in seine polnische Heimat zu Erstligist Zaglebie Lubin. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler war 2023 nach Fürth gekommen. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. So bekommt der Zweitligist noch eine Ablösesumme, über deren Höhe nichts bekannt wurde. Zuvor war Außenverteidiger Matti Wagner an Rot-Weiss Essen verliehen worden, Stürmer Leander Popp an die SpVgg Unterhaching.