2. Bundesliga: Trainer Kniat verlässt Arminia Bielefeld

"Es waren sehr intensive und prägende Jahre, in denen wir gemeinsam sehr viel erreicht und Stadt sowie Verein mit herausragenden Erfolgen begeistert haben", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. "Es spricht für unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit über die gesamte Zeit und auch jetzt, dass wir offen und ehrlich miteinander über unsere aktuellen Einschätzungen sprechen konnten – so, wie wir es in der Vergangenheit immer getan haben." Man habe festgestellt, "dass wir bei der Zukunftsplanung nicht deckungsgleich sind".