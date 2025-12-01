"Der Ausfall von Lennart trifft uns alle und trübt auch die Freude über den ersten Heimsieg", sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm. Mit Blick auf Torwart Tim Schreiber ergänzte er: "Wir sind froh, dass wir mit Tim einen starken Torhüter haben, der glücklicherweise nach seiner Verletzung wieder voll einsatzfähig ist und nun erneut zwischen die Pfosten rücken kann."