Tom Zimmerschied (13. Minute), Carlo Sickinger (36.) mit einem verwandelten Handelfmeter, Fisnik Asllani per Doppelpack (43./87.), Semih Sahin (57.) und Robin Fellhauer (65.) münzten den Klassenunterschied in Tore um. Nach sechs sieglosen Spielen hatte es für die Regensburger Mannschaft von Trainer Andreas Patz nach dem 2:1 gegen Nürnberg zuletzt wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf gegeben, doch die ist nun wieder dahin. Nur zweimal hatten die Ostbayern in der 2. Bundesliga schon mit 0:6 verloren, höher noch nie.