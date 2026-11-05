2. Bundesliga: Pfiffe gegen Reese? Wolfsburg-Trainer mit schrägem Vergleich

"Das ist so fernab von meiner Wertvorstellung, dass ich mich da nicht hineinversetzen will. Ich will mich nicht reinversetzen, dass ich einer wäre, der pfeift. Ich will mich aber auch nicht hineinversetzen, wie sich dann der Fabi vielleicht fühlt", sagte Strobl - genauso bei seinem genannten Beispiel. "Es gibt Momente im Leben, die musst du nicht verstehen. Und deswegen kann ich dazu eigentlich nichts sagen, wie er sich fühlen wird."