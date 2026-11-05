2. Bundesliga: Pfiffe gegen Reese? Wolfsburg-Trainer mit schrägem Vergleich

Wolfsburg - Trainer Tobias Strobl will der emotionalen Rückkehr von Wolfsburgs Top-Scorer Fabian Reese zu Hertha BSC und der voraussichtlich feindseligen Stimmung der Berliner Fans gegen ihn nicht zu hoch hängen. "Darüber haben wir jetzt nicht mehr explizit irgendwie geredet", sagte der Coach vor der Zweitliga-Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Nitro und Sky). "Du brauchst es jetzt nicht noch mal irgendwie aufmachen, und Fabi gibt mir nicht das Gefühl, dass er da jetzt noch mal ein Gespräch mit irgendjemandem braucht."