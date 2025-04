2. Bundesliga: Nürnbergs Fußballerinnen zurück in der Bundesliga

Meppen/Nürnberg - Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg kehren nur ein Jahr nach ihrem Abstieg wieder in die Bundesliga zurück. Der mit 53 Punkten souveräne Tabellenführer der 2. Liga profitierte vom 4:0 des 1. FC Union Berlin beim SV Meppen. Der Tabellenvierte aus dem Emsland kann mit 40 Zählern in den verbleibenden vier Spielen die Nürnbergerinnen nicht mehr von einem Aufstiegsplatz verdrängen. In dieser Saison steigen drei Mannschaften in die nationale Eliteklasse auf.