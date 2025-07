"Ich möchte in dieser Saison gerne so viel Spielzeit wie möglich sammeln und mich als Spieler und Mensch weiterentwickeln. Das Stadion, die Trainingsmöglichkeiten und das Gesamtkonzept haben mich davon überzeugt, dass ich den nächsten Schritt hier in Regensburg gehen will", sagte der Verteidiger.