Darmstadt tritt am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim punktgleichen Verfolger in Nürnberg hat und hat zuletzt drei Spiele nicht gewonnen. Der Tabellenzehnte, so Kohfeldt, habe sich trotzdem "relativ steil entwickelt. Jetzt müssen wir auf dieser Basis den nächsten Schritt gehen. Wir müssen an den kleinen Dingen weiterarbeiten."