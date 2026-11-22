"Wir müssen ganz klar die Fahrlässigkeit und die Schuld bei uns suchen, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben", sagte Vogel nach dem 1:2 (1:0). Nach Ansicht des Geburtstagskindes hätte das Spiel einen anderen Verlauf nehmen müssen. Aber nur Ole Pohlmann hatte für die Gäste nach einer Ecke zur 1:0-Pausenführung getroffen.