Regensburg (dpa/lby) - Nach dem 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC wittert der SSV Jahn Regensburg in einem richtungsweisenden Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga seine Chance. "Ich bin mir sicher, wir werden da wie ins Spiel gegen Hertha reingehen und das rocken", sagte Verteidiger Bryan Hein in einem vom Fußball-Zweitligisten veröffentlichten Video. Das Schlusslicht ist am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-14. SpVgg Greuther Fürth zu Gast.