2. Bundesliga: Greuther Fürth verleiht Angreifer Popp erneut in 3. Liga

Fürth (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth verleiht Leander Popp erneut. Der Offensivspieler schließt sich Viktoria Köln für die kommende Saison an. "Wir haben in der Rückrunde gesehen, dass es Leander gutgetan hat, in der dritten Liga zu spielen. Er wird davon profitieren, in der neuen Saison in Köln zu spielen und kann dort dann hoffentlich seinen nächsten Entwicklungsschritt machen, bis er dann wieder nach Fürth zurückkehrt", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner in einer Vereinsmitteilung.