2. Bundesliga Greuther Fürth feiert "traumhaften Kapitän" Klaus

Fürther zeigen neue Facette

Der zweite Saisonsieg hievte die Franken vom viertletzten Tabellenplatz ins Mittelfeld des Zweitliga-Klassements. Wichtig für das "Kleeblatt"-Team war die Erkenntnis, nicht nur gute Partien zeigen zu können, am Ende aber doch enttäuscht zu werden wie zuletzt bei Hertha BSC (1:2). Der erst zweite Saisonsieg kam anders zustande. "Wir haben heute gewonnen, weil wir uns reingebissen haben. Wir haben eine Facette gezeigt, die wir so bis jetzt noch nicht zeigen mussten, konnten, wollten", erklärte Vogel.