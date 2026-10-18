2. Bundesliga Greuther Fürth feiert "traumhaften Kapitän" Klaus

Fürth (dpa/lby) - Felix Klaus musste grinsen, als er auf den Papa angesprochen wurde. Mit dem Doppelpack zum 2:0 (1:0)-Erfolg über Eintracht Braunschweig schoss der Stürmer seine SpVgg Greuther Fürth nicht nur zum ersten Heimsieg. Er zog in einer Torjägerliste auch mit Vater Fred Klaus gleich - beide stehen in der 2. Fußball-Bundesliga bei 44 Treffern. Auf die Frage, was sich Klaus senior nun anhören darf, wiegelte der Junior am Sky-Mikrofon ab: "Ach, keine Ahnung. Ich bin einfach nur überglücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben."