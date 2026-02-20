Kann das Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen das kürzliche Erfolgserlebnis auf der heimischen Wettkampfbohle an diesem Samstag (21. Februar) an gleicher Stelle für das nächste nutzen? Ende Januar hat die Südthüringer Kampfgemeinschaft (KG) den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Die KG bestehend aus dem AC Suhl und dem ASV Schleusingen setzte sich gegen den TB 03 Roding II durch, gewann mit 458,2 zu 410 Relativpunkten die ersten drei Mannschaftspunkte.