Seit Jahren betritt der Athleten-Club (AC) Suhl die Wettkampfbohle in der Thüringer Landesliga gemeinsam mit dem ASV Schleusingen. Ab dieser Saison auch in der 2. Bundesliga. Die zwei Traditionsvereine aus Südthüringen treten künftig als Kampfgemeinschaft „Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen“ in der 2. Bundesliga (Gruppe B) an. Mit diesem Zusammenschluss wollen die Vereine ihre Stärken vereinen, die Nachwuchsarbeit intensivieren und im bundesweiten Wettbewerb nachhaltig bestehen. Wichtig für alle Fans: Alle Heimkämpfe werden in Schleusingen ausgetragen. Die Sporthalle „Krone“ in der Gartenstraße 2 biete bessere Wettkampfbedingungen als die Suhler Wolfsgrube.