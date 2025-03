In Deutschland auch für Hannover und Düsseldorf aktiv

Insgesamt absolvierte Prib 110 Spiele in den beiden höchsten deutschen Spielklassen sowie im DFB-Pokal für die Spielvereinigung. Auch außerhalb von Fürth machte sich Prib einen Namen. 2013 wechselte der Mittelfeldspieler zu Hannover 96 (137 Spiele). Nach sieben Jahren in Hannover ging Prib zu Fortuna Düsseldorf (47 Partien), ehe er 2022 den Schritt ins Ausland zu Manisa FK (25 Spiele) in die zweite türkische Liga wagte. Im September 2023 kehrte er nach Fürth zurück und spielte zuletzt in der U23 des Clubs.