2. Bundesliga: Fürth startet mit Niederlage in Testspiel-Sommer

Bayreuth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth ist mit einer Testspiel-Niederlage in den Sommer gestartet. Vier Tage nach dem Trainingsstart unterlag der fränkische Fußball-Zweitligist auswärts bei der SpVgg Bayreuth mit 0:1 (0:0). Der Regionalligist konnte dank eines Tores von Adrian Heinle kurz vor Schluss jubeln (84. Minute). "Ich bin natürlich nicht erfreut über das Ergebnis, aber ich will es jetzt alles andere als überbewerten", sagte Fürth-Coach Heiko Vogel.