 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Fürth startet mit Niederlage in Testspiel-Sommer

2. Bundesliga Fürth startet mit Niederlage in Testspiel-Sommer

Die SpVgg Greuther Fürth hat vier Tage nach dem Trainingsauftakt einen ersten Testkick bestritten. Dieser ging verloren. Was sagt Coach Vogel dazu?

2. Bundesliga: Fürth startet mit Niederlage in Testspiel-Sommer
1
Sah eine Niederlage seiner Fürther im ersten Sommertest: Trainer Heiko Vogel (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth ist mit einer Testspiel-Niederlage in den Sommer gestartet. Vier Tage nach dem Trainingsstart unterlag der fränkische Fußball-Zweitligist auswärts bei der SpVgg Bayreuth mit 0:1 (0:0). Der Regionalligist konnte dank eines Tores von Adrian Heinle kurz vor Schluss jubeln (84. Minute). "Ich bin natürlich nicht erfreut über das Ergebnis, aber ich will es jetzt alles andere als überbewerten", sagte Fürth-Coach Heiko Vogel.

Nach der Werbung weiterlesen

"Wir haben viel durchgetauscht und sehr hart gearbeitet die ersten drei Tage. Wir haben einen großen Umbruch, den gilt es jetzt zu moderieren und dann auch in spielerischer Hinsicht schnellstmöglich die richtigen Dinge zu tun", ergänzte der Trainer. Am Mittwoch (18.00 Uhr) steht das nächste Freundschaftsspiel bei einem Regionalligisten an, dann beim Aufsteiger SC Eltersdorf.