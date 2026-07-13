2. Bundesliga: Fürth holt Innenverteidiger Dal aus Mainz

Dal hatte in über zehn Jahren in Mainz alle Jugendmannschaften durchlaufen und war über die U23 in den Profi-Kader des Bundesligisten aufgerückt. "Er bringt tolle Anlagen mit. In unserer Bundesligamannschaft ist die Konkurrenz auf seiner Position jedoch aktuell so groß, dass die Wahrscheinlichkeit dort Spielzeit zu bekommen, sehr gering ist", sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert.