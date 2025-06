Keidel selbst sieht den Wechsel aus der 3. Liga zum Zweitliga-Dritten der abgelaufenen Saison als nächsten Schritt in seiner Karriere. "Der Wechsel nach Elversberg wird für mich mit einem neuen Team und einem neuen Umfeld eine Aufgabe, auf die ich mich unglaublich freue. Ich bin hoch motiviert und will alles geben, um mich bestmöglich in der Mannschaft und im Verein einzubringen", sagte Keidel.