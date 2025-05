Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 hat Tobias Kempe einen siegreichen Abschied beschert. Die Hessen kamen am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zu einem 3:1 (0:1) gegen Absteiger Jahn Regensburg und beendeten die Saison mit 42 Punkten auf Platz zwölf. Vor 16.966 Zuschauern drehte Fraser Hornby mit einem Doppelpack in der 57. und 64. Minute das Spiel zugunsten der Hausherren, für die Andreas Müller (90.+4) zum Endstand traf. Leopold Wurm (8.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht.