Kiel - Der KSV Holstein Kiel hat mit einem überzeugenden 3:0 (1:0) über Dynamo Dresden seinen Trainer Tim Walter aus der Schusslinie genommen. Das bisherige Tabellenschlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga rückte mit dem ersten Saisonsieg bis auf Platz 13 nach vorn. Giorgi Kvilitaia hatte die "Störche" bereits nach neun Minuten in Führung gebracht. Der 27 Sekunden zuvor eingewechselte Jonas Therkelsen schoss nach 73 Minuten das zweite Tor, ehe Phil Harres (86.) das Spiel entschied. Niklas Hauptmann scheiterte mit einem schlecht geschossenen Foulelfmeter an Timon Weiner im Kieler Tor (63.).
2. Bundesliga Aufatmen bei Trainer Walter: Kiel gewinnt 3:0 gegen Dresden
dpa 25.10.2026 - 15:30 Uhr