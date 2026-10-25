Kiel überließ Dresden viel Ballbesitz, war aber die gefährlichere und effektivere Mannschaft. So hätten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit höher führen müssen. Harres (33.) scheiterte per Kopf am Pfosten. Von Dynamo kam erst nach der Pause mehr Druck, mit vielen unsauberen Aktionen machte sich das Team aber das Leben selbst schwer. Als Hauptmann den Foulelfmeter verschossen hatte, sank die Moral und Kiel nutzte seine wenigen Chancen dann zum klaren Sieg.