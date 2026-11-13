Spiel, Spaß, Spannung und – nein, keine Schokolade, sondern der Sport standen am vergangenen Wochenende im Mittelpunkt des Geschehens in der Sporthalle in Eisfeld. Dafür sorgte in diesem Fall auch kein bekannter Schokoladenhersteller, sondern die Elektrobau Bellinger GmbH zusammen mit der SG Eisfeld: Bereits zum zweiten Mal richteten sie den Bellinger-Cup aus. Rund 1000 Besucher verfolgten das zweitägige Hallenturnier, an dem insgesamt 39 Mannschaften teilnahmen – darunter auch 350 Mädchen und Jungen verschiedener Altersklassen.