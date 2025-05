Die Basketballer von Science City Jena stehen im Playoff-Halbfinale der 2. Bundesliga und benötigen noch drei Siege, um die Aufstieg ins Oberhaus perfekt zu machen. In der Viertelfinalserie gegen den VfL Bochum, die im Modus Best of five ausgespielt wurde, setzten sich die Thüringer souverän mit 3:0 gegen das Team aus dem Ruhrgebiet durch.