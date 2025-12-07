Allein in Vachdorf übertraf sich der Landfrauen-Verein wieder selbst. Sie verwandelten das Kulturhaus in einen leuchtenden Weihnachtsmarkt. Nicht nur das immense Kuchenangebot begeisterte die Besucher, auch die Stadtkapelle Themar und der Auftritt des Belriether Chors füllten den Kulturhaussaal bis auf den letzten Platz. Mit den Kindern wurde gebastelt, gebacken und als es dämmrig wurde, kam der Nikolaus vorbei. Vor dem Kulturhaus tummelten sich viele Händler, die schöne und auch ausgefallene Geschenkideen dabei hatten wie Schmuck aus Pferdehaar, handgefertigte Kerzen, Keramik, weihnachtliche Dekoration aus Holz und vieles weitere mehr.