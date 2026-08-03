2,8 Millionen Euro Mann wird Lottomillionär – "Hat mich aus den Socken gehauen"

So richtig könne er es weiterhin nicht fassen, sagte der Lottogewinner. Nur die Superzahl trennte ihn laut Mitteilung vom Rekordjackpot. "Die 50 Millionen Euro wollte ich gar nicht haben, da hätte ich ja tagelang nicht geschlafen." Enttäuscht sei er also nicht. "Ich bin sowieso eher der Glas-halbvoll-Typ." Seinen Gewinn will er laut Lotto anlegen und auch als Millionär weiterhin Lotto spielen.