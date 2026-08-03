Darmstadt (dpa/lhe) - Seit mehr als zehn Jahren spielt er Lotto: Ein Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg freut sich über etwa 2,8 Millionen Euro Lottogewinn. "Als ich meine Zahlen und die Summe sah, hat's mich aus den Socken gehauen", sagte der Lottospieler laut Mitteilung von Lotto Hessen. Demnach hatte er seinen Gewinn erst Tage nach der Verkündigung der richtigen Zahlen am 25. Juli bemerkt.
2,8 Millionen Euro Mann wird Lottomillionär – "Hat mich aus den Socken gehauen"
dpa 03.08.2026 - 14:49 Uhr