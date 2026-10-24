Stuttgart - 710.000 Euro für einen Lamborghini, 120.000 Euro für einen Audi: Bei einer Justizversteigerung in Stuttgart haben Bieter tief in die Tasche gegriffen. In zwei Sälen und via Internet lieferten sich Interessenten teils hitzige Duelle um Luxusautos, Alltagswagen, Motorräder und teure Uhren.



"Der Arm des Rechtsstaats reicht bis in die Garage der Täter", sagte Obergerichtsvollzieher Alexander Doster zum Auftakt der Versteigerung im Stuttgarter Mercedes-Benz Museum am Samstag. Mit Blick auf das Interesse und die Gebote sagte er: "Das sprengt den Rahmen und das haben wir so nicht erwartet."