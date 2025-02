In Steinbach rufen die Narren nicht Helau, hier wird „Hä-Dau“ gebrüllt, besser gesagt „Schnäbuiller, Hä-Dau“ – und das seit mittlerweile 50 Jahren. Der Ruf in feinstem Steinbacher Platt, der übersetzt „Schneeurinierer, hey-du“ heißt, wird am Samstag, 22. Februar, zum Kinderfasching im Dorfgemeinschaftshaus „Grüner Baum“ zum ersten Mal in dieser Saison erklingen. Wer ihn erfunden hat, ist nicht überliefert. Fakt ist jedoch: Im Bergdorf ist es winterlicher als anderswo.