Dem Publikum war Haas vor allem als Mariandl in ihrem ersten Film "Der Hofrat Geiger" aus dem Jahr 1947 bekannt. In dem Streifen spielte sie an der Seite von Paul Hörbiger. In der Operetten-Verfilmung "Im weißen Rössl" (1960) spielte sie mit Peter Alexander. Mit Heinz Rühmann war sie in "Wenn der Vater mit dem Sohne" zu sehen. Im Lauf ihrer Karriere spielte Haas in rund 70 Filmen mit.