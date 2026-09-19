191. Oktoberfest In München beginnt das Oktoberfest – Stadt im "Wiesn-Fieber"

Neuer Wiesn-Wirt Klaus Bartl

Auch bei den Zelten gibt es Neues: Der Wirt der "Münchner Stubn", der im gerichtlichen Streit mit der Stadt eine EU-weite Ausschreibung großer Zelte durchsetzen will, hatte kurzfristig hingeworfen. Nun steht an seinem Platz erstmals "Bartls Flößerstadl". In einer Rekordzeit von gerade einmal zehn Wochen hat Wirt Klaus Bartl mit seinem Team das Zelt aufgebaut.

Gedenken an die Opfer des Wiesn-Attentats

Am Vormittag fahren Festwirte und Brauereien mit festlich geschmückten Kutschen und Fuhrwerken durch die Innenstadt zur Wiesn. Erstmals soll der Zug auf Krauses Initiative kurz am Haupteingang des Oktoberfestes, dem Ort des rechtsextremistisch motivierten Oktoberfestattentats im Jahr 1980, zu einem kurzen Gedenken stoppen. Es sei für ihn als neuer Oberbürgermeister wichtig zu zeigen, "dass es für mich Teil des Oktoberfestes ist". Am Abend des 26. September 1980 waren zwölf Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Auch der rechtsextreme Attentäter Gundolf Köhler starb.