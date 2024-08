Eigentlich waren sie alle Sieger, die sich angesichts tropischer Temperaturen den Strapazen beim 19. Hildburghäuser Theresien-Stadtlauf aussetzten. Das trifft nicht nur für die Aktiven über den langen Kanten über 10,5 Kilometer zu, sondern auch für die Jüngsten, die ihre Runden im Friedenspark drehten. Am besten mit der Hitze kam wohl Hannes Hittinger aus Forschengereuth zurecht, der in 40:01 Minuten Vorjahressieger Olaf Dömming (Rennsteiglaufverein-LG Süd) in 40:11 min sowie Peter Schumann (Rennsteiglaufverein-LG Süd) in 44:30 min auf die Plätze verwies. „Auch wenn ich heute meine Vorjahreszeit (38:16 min/Anm. d. Red.) knacken konnte“, so Olaf Dömming, „bin ich mit meiner Laufleistung voll zufrieden. Diesmal waren bei veränderter Streckenführung in Richtung Leimrieth 85 Höhenmeter zu bewältigen. „Deshalb konnten wir unsere Vorjahreszeiten wohl nicht ganz bestätigen“, suchte Peter Schumann nach einem weiteren Grund und ergänzte: „Natürlich dürfen wir auch nicht die Hitze außer Acht lassen, die uns allen ganz schön zusetzte. Jetzt hoffen wir, dass es beim Werraquell-Lauf etwas gemäßigter zugeht.“