In der Anfangszeit ist der neue Wagen oft stehengeblieben. Das Interesse unter den Angestellten der Stadt, mit dem Stromer zu fahren, sei gering gewesen, berichtet der Brotterode-Trusetaler Bürgermeister Kay Goßmann. „Das hat sich deutlich verändert. Unsere Mitarbeiter nutzen das Fahrzeug inzwischen gerne.“ Seinen Saft bezieht das Automobil vor allem von dem Ladepunkt, der vor dem Verwaltungsgebäude steht. Das Kraftwerk wiederum ist auf dem Rathausdach installiert. Eine Photovoltaikanlage, die den größten Teil des Jahres Strom im Überfluss liefert.