War die Sonne schuld?

Was genau war passiert? Vollath hatte bei einem eigentlich harmlosen Freistoß von Johannes Geis in der 31. Minute freie Sicht. Doch der frühere Hachinger Keeper ließ den Ball, während er in die Sonne schaute, einfach durch seine Hände rutschen. Peinlich berührt musste er vor 12.470 Fans dann erstmal durchatmen und die Augen kurz schließen.