Mit dem Abschluss des 182. Vogelschießens ging erneut eine traditionsreiche und erfolgreiche Veranstaltung der Privilegierten Schützengesellschaft Schießhaus Sonneberg von 1851 (PSG) zu Ende. Zahlreiche Schützen, Hobbyschützen und Besucher fanden sich an den Festtagen auf dem Schießhausgelände ein und trugen mit ihrer Teilnahme zu einem gelungenen Fest bei. Begünstigt durch beständiges Sommerwetter, bot das Vogelschießen einmal mehr einen würdigen Rahmen für sportlichen Wettkampf, Brauchtumspflege und geselliges Miteinander.