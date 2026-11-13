Sachschaden in fünfstelliger Höhe meldet die Polizei nach einem dramatischen Unfall mit einem abgesprungenen Lastwagen-Rad im Landkreis Hildburghausen.
18.000 Euro Schaden Lkw-Rad rollt auf Auto im Gegenverkehr
Redaktion 13.11.2026 - 13:19 Uhr
Ein Albtraum für jeden Autofahrer: Plötzlich löst sich von einem entgegenkommenden Lastwagen ein Rad und kommt direkt auf das eigene Fahrzeug zu. Wie muss man reagieren?
Sachschaden in fünfstelliger Höhe meldet die Polizei nach einem dramatischen Unfall mit einem abgesprungenen Lastwagen-Rad im Landkreis Hildburghausen.