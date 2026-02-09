Nur den Startern, die den Lauf 500 Meter unter der Erdoberfläche schon erlebt hatten, blieb das allgemeine Staunen erspart. Die meisten waren nach der Seilfahrt in die Tiefe, dem rasanten Transport durch die engen Strecken bis zum hohen Gewölbe des ehemaligen Großbunkers, der als Start- und Zielbereich diente, sowie der Eröffnung mit Lasershow und Bergmannslied so stark beeindruckt, dass der sportliche Start fast zur Nebensache wurde.