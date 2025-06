18. Kinderkulturnacht: Ganz Suhl ist für Stunden in Kinderhand

Die Welt gehört in Kinderhände, sang schon Herbert Grönemeyer. In der Stadt Suhl ist das Motto Programm, zumindest einmal im Jahr. Dann ist Kinderkulturnacht – diesmal am Samstag, 7. Juni, und nun schon zum 18. Mal. Die ganze Stadt ist an diesem Tag ein einziger großer Abenteuerspielplatz. Wieder lädt die Stadtverwaltung Suhl mit zahlreichen Partnern zu Spiel, Kultur, Musik, gutem Essen und Frohsinn ein. Kinder stehen an diesem Tag im Mittelpunkt, sie können aber gern Familie und Freunde mitbringen. Eingeleitet wird das Festgetümmel am 6. Juni mit dem immerhin auch schon dritten Suhler Schulstaffellauf auf dem Marktplatz um den Ottilienpokal des Oberbürgermeisters.