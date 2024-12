Ein 59-Jähriger ist am Donnerstag gegen 7.45 Uhr mit seinem Wagen in Föritztal auf der Gefeller Straße in Richtung Neuhaus Schierschnitz gefahren. Laut Polizei überholte er dabei ein abgestelltes Auto. Er kachte frontal mit dem Wagen eines 18-Jährigen zusammen, der ihm entgegenkam.