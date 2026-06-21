18-jährige Autofahrerin: Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Autos

Güsten (dpa/lby) - Ein 65 Jahre alter Rollerfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) gestorben. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und starb wenig später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unfall kam es, als am Nachmittag eine 18-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2204 nach links abbiegen wollte - dabei stieß sie mit dem Rollerfahrer zusammen.