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  4. Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Autos

18-jährige Autofahrerin Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Autos

Gleich drei Fahrzeuge waren in einen schweren Unfall bei Bad Staffelstein verwickelt. Für einen Rollerfahrer nahm das Unglück am Nachmittag ein tragisches Ende.

18-jährige Autofahrerin: Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Autos
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Ein Toter, zwei Leichtverletzte und Tausende Euro Schaden bei einem Unfall im Landkreis Lichtenfels. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Güsten (dpa/lby) - Ein 65 Jahre alter Rollerfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) gestorben. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und starb wenig später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unfall kam es, als am Nachmittag eine 18-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2204 nach links abbiegen wollte - dabei stieß sie mit dem Rollerfahrer zusammen.

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Eine hinter dem Zweirad fahrende 28-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte ebenfalls gegen das Auto. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Ablauf des Unfalls zu klären. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.