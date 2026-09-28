Bestes Laufwetter empfing die Aktiven am Sonntag auf dem Geba-Plateau. Nichts trübte den Blick in das Land der offenen Fernen. Einzig der sehr böige Wind störte etwas, wobei der aus der richtigen Richtung kam. Er schob die Läufer auf den bergauf führenden letzten Metern ins Ziel. Bernd Barthelmann von den Organisatoren zog am Abend, als alles abgebaut war und wieder Ruhe auf dem Geba-Gipfel eingekehrt war, ein äußerst positives Fazit. „Wir hatten vergangenes Jahr schon einen neuen Teilnehmerrekord und waren skeptisch, ob wir noch mehr Läufer verkraften. Aber dieses Jahr waren es mehr und es hat alles super funktioniert. Zudem sind auch alle 820 Starter ins Ziel gekommen“, berichtete er. „Und dann wurden bei den Männern und den Frauen im Hauptlauf über 13 Kilometer noch neue Streckenrekorde aufgestellt.“ Der Rekord war abzusehen, da es schon eine sehr große Zahl an Voranmeldungen gab.