Die Tanzlinde in Sachsenbrunn, eine Sommerlinde, ist etwas ganz Besonderes. Sie hat ein stattliches Alter von 350 bis 400 Jahren, wurde kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg gepflanzt, ist rund zehn Meter hoch und dient seit Jahrhunderten als Fest- und Tanzplatz. Nach dem Deutschen Baumarchiv ist die Linde in Sachsenbrunn eine von fünf Linden mit eingezogenem Tanzboden in Deutschland, auf dem man auch wirklich tanzen kann. Aus diesem Quintett ist sie die älteste und mit sieben Metern die vom Umfang her stärkste. Das Ensemble um die Tanzlinde wird komplettiert durch die alte Schule. Gleich daneben fließt die Werra – gegenwärtig still und leise – vor sich hin.